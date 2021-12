Perugia, assembramenti e zero mascherine: chiusi due locali e un negozio

Notte di controlli, scattano le chiusure e le multe. Nel doppio servizio realizzato in collaborazione tra la Questura di Perugia e la Polizia Locale - oltre al controllo dei green pass negli esercizi commerciali, bar e ristoranti - , gli agenti hanno proceduto alla chiusura per violazione delle norme anti-Covi del pub etnico in via Fontivegge 31.

La Polizia locale invece, ha chiuso un locale in via Bartolo e del negozio etnico di via Campo di Marte per violazione delle norme anti-covid, in particolare per assembramenti e mancanza di mascherine. Gli esercizi commerciali sono stati sanzionati con 400 euro di multa e cinque giorni di chiusura.

L’assessore alla sicurezza Luca Merli, sottolinea una nota del Comune di Perugia, "nel ringraziare per il costante lavoro, tutte le forze dell’ordine ed in particolar modo quello della polizia locale, esprime soddisfazione per la costanza dei controlli negli esercizi che operano nella zona di Fontivegge".