Alcol, spaccio e bivacchi: stretta della polizia di Perugia, posti di blocco e pattugliamenti

Posti di blocco e pattugliamenti in centro storico, scatta la stretta della polizia di Perugia. Nel corso dei controlli del fine settimana sono state identificate 817 persone, controllati 248 veicoli e contestate 15 violazioni al Codice della strada.

Blitz dei poliziotti anche in 7 esercizi pubblici per verificare il limite orario per la somministrazione di bevande alcoliche e il divieto di vendita di alcol ai minori.

Nuovi posti di blocco e controlli anche questo fine settimana, in occasione dell'apertura di Umbria Jazz 2022.