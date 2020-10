Centro storico, occupa una rimessa: 44enne denunciato, sarà espulso

Occupa una rimessa in centro storico, denunciato dalla polizia di Perugia. Gli agenti della Volante, allertati da una guardia giurata in servizio nell'acropoli, hanno trovato un 44enne di origini tunisine, con precedenti e senza fissa dimora, che dormiva in un'auto abbandonata. La rimessa era stata trasformata in un rifugio, con coperte, cuscini e suppellettili.

L'uomo è stato denunciato per il reato di invasione di terreni ed edifici, avviate le pratiche per la sua espulsione dal Territorio Nazionale.