Perugia, pretende del denaro e minaccia gli operatori sanitari con una pietra

Paura al Centro Salute della Usl Umbria 1 in via XIV Settembre: pretende del denaro e minaccia gli operatori sanitari con una pietra. Gli agenti della polizia di Perugia, accorsi sul posto, hanno arrestato un 24enne, cittadino gambiano, con numerosi precedenti, per tentata estorsione aggravata. Ora è rinchiuso nel carcere di Capanne su disposizione del pubblico ministero.

Secondo la ricostruzione della Questura di Perugia e secondo il racconto dei dipendenti l'uomo si è presentato e ha chiesto dei soldi. Gli operatori sanitari hanno detto di no e lui è diventato sempre più aggressivo, minacciandoli con una pietra.

Il 24enne è stato bloccato dai poliziotti e arrestato.