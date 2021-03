Beccati senza biglietto sul bus, si rifiutano di fornire i documenti: denunciati

Gli agenti del Reparto Volanti sono intervenuti in zona Madonna Alta. I tre sono stati portati in Questura

Beccati senza biglietto su un bus a Perugia, si rifiutano di fornire i documenti al personale di BusItalia e anche alla polizia: denunciati.

Gli agenti del Reparto Volanti sono intervenuti in zona Madonna Alta. I tre sono stati portati in Questura. Si tratta di un uomo di origini pakistane di 54 anni, un secondo uomo di origini nigeriane di 26 anni e una donna di origini nigeriane di 25 anni. Alla fine si sono decisi a mostrare i documenti - completamente regolari - ai poliziotti. Per tutti e tre è scattata la denuncia.