Prima prende a sassate l'auto di una guardia giurata, poi aggredisce i poliziotti: arrestata 35enne

Mattina "movimentata" in via Campo di Marte. Due ubriachi - una 35enne, cittadina peruviana, e un 25enne, cittadino peruviano - seminano il caos. La donna è stata arrestata per resistenza aggravata e danneggiamento aggravato e denunciata per oltraggio, minacce, rifiuto di fornire le proprie generalità e sottoporsi alla prova dell’etilometro. L'uomo è stato denunciato per resistenza, oltraggio e minacce a pubblico ufficiale.

Secondo la ricostruzione della polizia la donna ha prima colpito l'auto di una guardia giurata con un sasso, poi ha insultato e minacciato i poliziotti, li ha spintonati e infine ha danneggiato l'auto degli agenti. La situazione si è ulteriormente complicata con l'arrivo dell'amico, che ha insultato, minacciato e spintonato i poliziotti.

Alla fine, con l'arrivo di un'altra pattuglia, i due sono stati arginati e portati in Questura. La donna è stata rinchiusa nelle celle di sicurezza e processata per direttissima. Il giudice ha convalidato l'arresto.