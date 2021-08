Perugia, terrorizza la fidanzata e picchia i poliziotti: agente finisce in ospedale, 23enne arrestato

Intervento degli agenti in via della Pescara. Il giudice ha disposto per il 23enne gli arresti domiciliari

Terrorizza la fidanzata e picchia i poliziotti, 23enne in manette. Gli agenti della Questura di Perugia sono intervenuti in via della Pescara per una lite in un appartamento e hanno trovato una ragazza terrorizzata.

La donna ha raccontato della furbonda lite con il fidanzato, un 23enne di origini peruviane. L'uomo è stato individuato a casa sua e ha aggredito i poliziotti. Si è scagliato contro gli agenti a calci e pugni, mandandone uno in ospedale.

L'uomo è stato arrestato per i reati di resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Il giudice ha disposto per il 23enne gli arresti domiciliari.