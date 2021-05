Fermato e controllato in centro storico: 39enne rinchiuso in carcere

Saltano fuori armi, metadone e un'ordinanza di custodia cautelare in carcere

Fermato e controllato in centro storico: saltano fuori armi, metadone e un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Gli agenti del Reparto Volanti hanno fermato e controllato un cittadino di origini tunisine di 39 anni, con numerosi precedenti di polizia nonché dedito allo smercio di sostanze stupefacenti.

Il 39enne è stato trovato in possesso di due coltelli a serramanico, una chiave inglese, uno spadino e un flacone di metadone. E non è finita qui. A carico del 39enne c'era anche un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d’Appello di Perugia.

L’uomo è stato denunciato per porto ingiustificato di oggetto da punta e taglio, per possesso ingiustificato di chiavi alterati o grimaldelli e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e rinchiuso nel carcere di Capanne.