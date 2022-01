Appena scarcerato aggredisce poliziotti e medici dell'ospedale di Perugia: arrestato

Appena scarcerato e sulla via dell'espulsione, ma aggredisce poliziotti e medici dell'ospedale di Perugia e torna a Capanne in manette. Gli agenti della polizia di Perugia hanno arrestato un tunisino 34enne per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato rinchiuso di nuovo a Capanne.

Il 34enne aveva appena finito di scontare la pena in carcere ed era stato preso in consegna dagli agenti della Sezione Espulsioni dell’Ufficio Immigrazione della Questura per essere portato in un Centro di Identificazione ed Espulsione e quindi allontanarlo dall’Italia perché irregolare. Poco prima di partire, però, l'uomo dice ai poliziotti di sentirsi male e di avere dolori all'addome causati dall'ingestione di qualcosa. Il 118 interviene subito alla Questura di Perugia e visita il 34enne, che viene portato all'ospedale di Perugia. E qui scatena il caos, aggredendo poliziotti e medici del Pronto Soccorso e ferendo un agente dell’Ufficio Immigrazione. Per 'contenere' il 34enne è stato necessario anche l'intervento della Volante.

L'uomo, una volta bloccato, è stato arrestato e rinchiuso di nuovo nel carcere di Capanne.