Razzia al supermercato, catturati con la refurtiva: arrestati

La polizia di Città di Castello ha arrestato per furto aggravato due cittadini pachistani, di 33 e 25 anni, con numerosi precedenti per furto e ricettazione. I due, grazie all'allarme lanciato dal dipendente di una struttura ricettiva, sono stati bloccati con due buste piene di alimentari, alcolici, capi d’abbigliamento e strumenti elettronici, per un valore di circa 500 euro.

Le telecamere di videosorveglianza di un supermercato li hanno immortalati durante il furto. L'arresto è stato convalidato per direttissima.