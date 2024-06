Perugia, è ai domiciliari ma gira sugli autobus e picchia una ragazza

La polizia di Perugia ha arrestato un 52enne, cittadino italiano gravato da numerosi precedenti, per evasione. L'uomo, agli arresti domiciliari da 4 giugno, nella serata di venerdì 7 giugno ha litigato con una ragazza su un autobus e l'ha colpita con uno schiaffo. È successo in via Strozzacapponi. L'uomo ha anche insultato i poliziotti intervenuti.

Il 52enne è stato arrestato per evasione e denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale.