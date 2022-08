Poiana contro il parabrezza di un camion sulla E45. "Evento altamente pericoloso per via del peso del rapace"

Non solo cinghiali e caprioli rappresentano dei pericoli tangibili e frequenti sulle strade umbre. Capita a volte anche uno scontro tra auto e uccelli selvatici soprattutto di sera, ma francamente è un incontro-scontro poco frequente. Lungo la E-45, alcuni giorni fa, questo rischio è diventato realtà: una spledida poiana, di oltre un chilo e con una apertura di ali di oltre un metro, è finita a sbattere contro il parabrezza di un camion in movimento. Per miracolo il conducente è riuscito a gestire l'impatto e fermarsi appena possibile evitando scontri con altre auto. Il parabrezza era molto danneggiato e la visibilità ridotta. L’evento è risultato altamente pericoloso in ragione del peso, di oltre 1 kg e un’apertura alare di oltre un metro. Ma per fortuna la situazione non è degenerata. La stradale ha attivato tutti i dispositivi di alta visibilità e gestione del traffico veicolare per consentire al mezzo pesante di raggiungere in sicurezza l’area di servizio “Le Gallerie”, in attesa del mezzo sostitutivo per proseguire il trasporto della merce. La Poiana, nonostante la perlustrazione dell'area, non è stata ritrovata.