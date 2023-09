Studenti e crisi abitativa, l’allarme dell’associazione Link Perugia: il punto della situazione

Settembre è da sempre il mese degli inizi, gli studenti tornano fra i banchi universitari e le associazioni studentesche, muovono le prime battaglie dell’anno accademico per migliorare il sistema universitario. Sul tavolo, ancora una volta, gli studenti e la crisi abitativa.

La sezione territoriale del sindacato studentesco Link Perugia nel corso dell’anno ha posto più volte il problema degli alloggi e degli spazi per lo studio. Nicola Cardinali, coordinatore di Link Perugia, spiega: “Lo slot di alloggi di via Faina era certamente un passo importante per far rientrare la situazione, ma si tratta di posti che già esistevano pre covid ed ora, a distanza di anni con l’aumento delle iscrizioni, non sono sufficienti - continua Cardinali- A questo si aggiunge infatti il nuovo bando dell’Agenzia regionale per il Diritto allo Studio, dove i posti sono aumentati solo del 30%, sarebbero sufficienti solo per coprire approssimativamente l’offerta negata lo scorso anno ai beneficiari. Un rischio se le richieste di posto letto divenissero maggiori rispetto allo scorso anno”.

E ancora: “Si fanno aperture per l’ammissione di nuovi studenti ai benefici, un traguardo importantissimo, senza però avere infrastrutture abitative pubbliche, per contenere questa nuova domanda che potrebbe avere un aumento vertiginoso. Si vagheggiano ipotesi di posti letto sugli immobili della stazione dei treni di Fontivegge e si promettono cantieri di ristrutturazione all’Ottagono, ma si tratta di poche decine di posti. Una gestione schizofrenica che potrebbe mettere nuovamente gli studenti e la città in difficoltà”.

In questa situazione critica, il sindacato ha lanciato a livello nazionale l’iniziativa di solidarietà NotteSOSpesa, con cui sarà possibile chiedere o dare ospitalità per poche notti a studentesse o studenti che avranno bisogno di un appoggio in città per frequentare le primissime lezioni e visitare le case papabili per un contratto di affitto. Al link il form da compilare relativo al progetto.

“Dalla gestione imbarazzante del PNRR del governo, che ha fatto slittare di mesi i finanziamenti europei per gli studentati, fino alla schizofrenia delle amministrazioni locali, si parla di merito e di ricostruzione ma non si mettono gli studenti nelle condizioni di formarsi” conclude il coordinatore degli studenti universitari” conclude il coordinatore degli studenti universitari.