Donna morta in casa: indagano i carabinieri

Dramma nel pomeriggio di oggi, giovedì primo dicembre, a Pistrino, frazione di Citerna. Una donna 70enne, di origini tedesche, è stata trovata morta in un'abitazione del paese. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri, il magistrato e il medico legale. Indagini in corso. A lanciare l'allarme è stata un'amica della donna, che non aveva notizie da giorni.

Notizia in aggiornamento