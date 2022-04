Paura in discoteca, estrae una pistola e spara un colpo: è caccia all'uomo

Entra in discoteca con una pistola, spara e poi scappa. Secondo quanto riportato da Corriere dell'Umbria e Messaggero Umbria è successo in una discoteca della periferia di Perugia nella notte di sabato. Ora è caccia all'uomo, che è riuscito a correre via. Sul fatto indagano i carabinieri di Perugia. Da stabilire se l'arma fosse vera o 'solo' una scacciani.

Secondo la ricostruzione del Corriere, che ha intervistato il titolare dell'agenzia di vigilanza in servizio quella sera, un addetto alla sicurezza sarebbe riuscito a evitare che l'uomo sparasse alla pancia di una donna, direzionando il colpo in aria.