La Buona Notizia | Piscina di Ponte San Giovanni dotata di un moderno sollevatore per disabili

Approfittando della chiusura della piscina comunale di Ponte San Giovanni il Comune ha provveduto a dotare l’impianto natatorio di un nuovo sollevatore per disabili, di ultima generazione. L’attrezzatura è stata consegnata questa mattina alla presenza dell’assessore allo Sport Clara Pastorelli, del dirigente comunale Fabio Zepparelli e del gestore della piscina, Volpi.

“Il sollevatore sarà a disposizione delle tante persone diversamente abili che frequentano la piscina di Ponte San Giovanni non appena si potrà riprendere l’attività. - ha spiegato l’assessore Pastorelli - Quale miglior modo per fare a tutti loro i nostri migliori auguri di Natale, ma soprattutto di un nuovo anno in cui possiamo riprendere quanto prima l’attività, a beneficio soprattutto di chi ne ha necessità.”