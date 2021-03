INVIATO CITTADINO Strada di Piscille, un pianto! Solchi, buche, gretti segnano quel percorso tribolato

Strada di Piscille, un pianto. La giusta protesta di residenti e non solo. Il collega Gino Goti si fa portavoce di questa diffusa lamentela, documentandola in modo inoppugnabile. “Da Piscille – ricorda – l’unica strada esistente è talmente dissestata da richiedere interventi necessari e indifferibili”. Effettivamente, le foto non mentono e testimoniano una condizione che ha superato i limiti della decenza. Solchi, buche, gretti (poco “burriani”) segnano quel percorso tribolato.

Scrive Goti: “Si inizia da un’enorme depressione, causata forse dal transito dei mezzi di lavoro pesanti che da via Assisana immettono verso la stazioncina ferroviaria e il cantiere della ex FCU della piccola frazione”. La situazione non è migliore verso l’ingresso posteriore dell’Istituto Tecnico Marconi.Terzo punctum dolens è il tratto di strada che prosegue verso il cimitero. Qui la situazione si rivela veramente difficile a carico delle persone, prevalentemente anziane, che si recano a depositare un fiore o a recitare una preghiera sulle tombe dei propri cari. Dunque la lamentela è generalizzata e ampiamente motivata.