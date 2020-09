Lancia giornali incendiati dalla finestra, di nuovo in manette la piromane che ha terrorizzato Fontivegge

La Polizia di Stato ha arrestato e portato a Capanne una donna di 35 anni, italiana, con numerosi precedenti penali e sottoposta all'obbligo di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria, per i reati di incendio, delitti contro il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti.

La donna, sottoposta alle misure per aver terrorizzato un intero quartiere con auto e cassonetti dati alle fiamme, è stata arrestata dopo essere stata sorpresa dagli agenti della Questura di Perugia mentre gettava dalla finestra di casa dei fogli di giornale infuocati sul tetto di un’autovettura in sosta. Il controllo era stato effettuato perché la donna non si era presentata in Questura per firmare.

Visti i suoi trascorsi tra fermi e arresti, con denunce e condanna penali, il giudice ha disposto la misura cautelare in carcere.