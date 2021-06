Travolge due ragazze e un'auto in sosta, pirata della strada individuato e denunciato dalla Polizia

L'incidente questa mattina in piazza Garibaldi a Città di Castello. Nei guai un 35enne che non si è fermato dopo aver provocato un incidente

Un pirata della strada ha investito, nella mattinata di oggi in piazza Garibaldi a Città di Castello, due ragazze e poi un'auto in sosta. Il conducente del veicolo, proveniente a forte velocità da via San Bartolomeo, non si è fermato ed è fuggito.

Una delle ragazze ha riportato lievi escoriazioni, mentre l'altra ha avuto il bacino fratturato. All'incidente hanno assistito numerosi testimoni.

Sul posto è intervenuta unaa Volante del Commissariato di Città di Castello e una pattuglia della Compagnia dei Carabinieri, oltre al personale del 118.

Le forze dell'ordine hanno sentito i testimoni e raccolto i frammenti lasciati dall'auto che ha provocato l'incidente. Sono stati anche acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza e il pirata della strada è stato individuato.

I poliziotti sono andati a casa del conducente e hanno trovato il veicolo coinvolto nel sinistro con gli evidenti segni dell'impatto. Il proprietario, un giovane del 1986 è stato portato in Commissariato e riconosciuto come colui che guidava da alcuni testimoni che avevano assistito al sinistro.

Per il 35enne è scattata la denuncia per omissione di soccorso e lesioni aggravate.