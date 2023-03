Maltratta la madre vedova per i soldi da spendere in alcol e droga: processato

Maltrattava la madre vedova e le chiede soldi di continuo per comperare alcol e droga.

Un uomo, difeso dall’avvocato Ilaria Iannucci, è accusato di maltrattamenti in famiglia per avere tenuto “un atteggiamento violento, minaccioso e aggressivo, perpetrando” nei confronti della madre attraverso continue “violenze fisiche e psicologiche, offendendone altresì ripetutamente l’onore e il decoro, anche quotidianamente”, percuotendola spesso e provocandole “lesioni in relazione alle quali non ricorreva alle cure dei sanitari per paura di ritorsione”.

Per la Procura di Perugia i comportamenti del figlio avrebbero provocato “alla stessa una continua situazione di sofferenza fisica e morale, con effetti di prostrazione e avvilimento, rendendo del tutto intollerabile e pericoloso il protrarsi della convivenza, al punto che la stessa, per sottrarsi alle angherie del figlio, si allontanava dalla sua abitazione e si recava temporaneamente a vivere dalla sorella”.

Secondo le accuse l’imputato sarebbe stato violento anche con il padre, deceduto, e avrebbe colpito la madre, una donna di neanche 60 anni, con calci sul sedere o schiaffi sul viso, minacciandola più volte di morte e chiedendole “soldi nonostante la donna avesse solo la pensione di reversibilità di 590 euro al mese”.

In altre occasioni avrebbe fatto delle sfuriate sostenendo che la madre avesse bevuto o non approvando “le frequentazioni della donna”. Una volta l’avrebbe inseguito fuori di casa, impedito nel mettere in atto le violenze dall’intervento del vicino di casa.

Una volta la madre aveva chiesto all’imputato un aiuto economico per le spese di casa, ma lui si era arrabbiato, chiedendo a sua volta soldi alla donna per acquistare alcol e droga. La madre gli dava 5 euro e lui l’aveva aggredita con schiaffi e calci, finché la donna non era caduta a terra.