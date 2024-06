Pioggia e danni, tratto di E45 chiuso "per fango"

Problemi nella mattinata di lunedì 3 giugno lungo le strade dell'Umbria. La E45, spiegano da Anas, "è provvisoriamente chiusa, in direzione Cesena, in corrispondenza del km 40 a Todi, per la presenza di fango sulla carreggiata".

Al momento, prosegue Anas, "sono in corso le operazioni di pulizia del piano viabile da parte delle squadre Anas ed è istituita l’uscita obbligatoria allo svincolo di Fratta Todina (km 37.5) con rientro allo svincolo di Pantalla (km 43.5)".