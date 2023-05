Tenta di vendere un Pinturicchio rubato a un'asta a Londra: a processo per ricettazione

Era sparita negli anni ‘90. I Carabinieri del nucleo tutela del patrimonio l’avevano ritrovata nel 2019, poco prima che finisse all’asta a Londra. La Madonna del Pinturicchio rubata ad un professionista perugino era tornata a Perugia ed esposta in Galleria nazionale dell’Umbria. Adesso la persona accusata di aver trafugato l’opera e di averla messa in vendita è finita davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia.

L’imputato, difeso dall’avvocato Camillo Carini, è accusato di ricettazione per “avere ricevuto, o acquistato il dipinto tempera su tavola raffigurante Madonna con Bambino, alternativamente attribuito a Bartolomeo Caporali o Bernardino di Betto detto Pinturicchio, provento di furto ai danni” di un professionista perugino “in epoca compresa tra il 17/21 settembre del 1990” fino al 6 agosto del 2018, momento in cui l’opera è stata rinvenuto in un catalogo online in preparazione a un’asta a Londra.

A finire davanti al giudice il marito di una donna, stretta collaboratrice del professionista che aveva subito il furto dell’opera. A lui i Carabinieri del Tpc erano arrivati seguendo le tracce dei rapporti con la casa d’aste londinese.

Nel corso dell’udienza di oggi dovevano essere sentiti i primi testimoni, ma la difesa ha chiesto un rinvio dovuto alla recente nomina.