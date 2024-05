Pino crolla in mezzo alla strada, indagini in corso

Pino crolla in mezzo alla strada. È successo nella mattinata di sabato 25 maggio a Umbertide, lungo via Roma. Fortunatamente non ci sono feriti né danni. Sul posto carabinieri forestali, vigili del fuoco e operai del comune.

I militari spiegano che "sono alla verifica le cause che potrebbero aver causato la caduta visto che non c’era presenza di vento e l’albero non presentava nessun segno di malattie".