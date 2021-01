INVIATO CITTADINO Pinetina di Santa Giuliana, scatta il piano verde e la messa in sicurezza

A una settimana dalla nostra segnalazione, una squadra di operai è al lavoro per mettere in sicurezza la pinetina di Santa Giuliana. Avevamo dato l’indicazione raccogliendo l’invito di un amico lettore [La segnalazione di un lettore: "La Pinetina di Santa Giuliana è in stato di totale abbandono” (perugiatoday.it)]. Il quale ci ringrazia e avvisa che al momento si sta operando per ripulire quel luogo, ormai ridotto a una sterpaia. Circostanza – dicevamo – tanto più deplorevole in quanto quel dedecus inaccettabile lambiva un complesso storico-architettonico di vaglia.

In cosa consiste l’intervento? Prima di tutto nella rimozione dei grossi tronchi precipitati a terra. Nella circostanza, si provvede a tagliare i rami potenzialmente pericolosi, in quanto ammalorati e in predicato di caduta. Peraltro la specie “marittima” non ha nulla a che vedere con un territorio come il nostro, soggetto a clima continentale. “Con l’occasione – scrive l’amico – speriamo che si ricordino anche delle scarpate, ridotte a vere e proprie serpaie”. Va infatti sottolineato che la pinetina insiste su un terreno fortemente inclinato, sopra via XX Settembre: una scarpata la cui configurazione non giova certo alla stabilità. E dove è oltretutto difficile intervenire, se non con mezzi idonei, saperi solidi e tecnologie

appropriate.

Insomma: la salvezza del verde è frutto della manutenzione frequente ed accurata. Altrimenti si perde tempo e si spende di più. Come è accaduto al Comune di Perugia con la pinetina di Santa Giuliana, abbandonata per quasi un quinquennio e ridotta all’ecce homo. Finché arriva il momento in cui la natura negletta viene a presentarti il conto. E ciò che non hai fatto a tempo debito si propone come fenomeno emergenziale.