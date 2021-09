Pietralunga in lutto, addio allo storico imprenditore del tartufo 'Jimmy': annullata la Mostra Mercato

Lutto a Pietralunga per la prematura scomparsa dello storico imprenditore del tartufo Giovannino Cecchini, per tutti 'Jimmy', deceduto a 59 anni. L'intera comunità è pronta a stringersi attorno alla famiglia oggi, quando nel pomeriggio sono in programma i funerali, mentre il Comune ha annunciato l'annullamento della prossima Mostra Mercato del Tartufo Bianco e della Patata che era in programma il 9 e 10 ottobre prossimi.

"Nel rispetto del lutto e del dolore per l'improvvisa scomparsa di Giovannino Cecchini, "Jimmy" per noi Pietralunghesi - si legge in una nota del Comune -, l'amministrazione e tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione hanno deciso di annullarela mostra del Tartufo Bianco e della Patata di Pietralunga prevista il 9|10 ottobre.

Tutta la comunità pietralunghese si stringe nel cordoglio e nella vicinanza verso i familiari, parenti e amici".

Così invece l'amministrazione aveva voluto ricordare ieri Giovannino Cecchini, che aveva 59 anni: "Jimmy uomo forte e sorridente, ha fatto della sua passione, la ricerca del tartufo, una professione che ha portato avanti negli anni con perizia e dedizione fondando uno dei fiori all'occhiello dell'imprenditoria pietralunghese. Mancano le parole per la sua prematura scomparsa".