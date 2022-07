Fa il pieno all'auto e se ne va senza pagare: 38enne denunciato

Fa il pieno all'auto e scappa senza pagare. Gli agenti della polizia di Perugia hanno denunciato un 38enne di origini marocchine per insolvenza fraudolenta.

L'uomo, secondo la ricostruzione della Questura di Perugia, ha fatto il pieno in una stazione di servizio della città. Poi è andato a pagare il 126 euro con la carta. Per due volte la transazione non è andata a buon fine. Così il 38enne è andato via senza pagare. Il titolare lo ha 'inseguito' e lo ha trovato in un bar non molto lontano. Così lo ha affrontato e ha chiamato la polizia. Il 38enne è stato identificato e denunciato.