Gheppio ferito e salvato durante i controlli del territorio

Hanno anche salvato un gheppio ferito i carabinieri impegnati un'attività ad ampio raggio nel comprensorio del Trasimeno. Il rapace, un esemplare femmina, con un'ala spezzata, è stato trovato a Piegaro. I militari dell'Arma lo hanno affidato alle cure dei colleghi Forestali di Città della Pieve che lo hanno accudito per la notte prima di portarlo, all'indomani, nel centro di recupero di Formichella di Orvieto.

Tornando ai controlli, il bilancio dell'attività parla di 304 veicoli controllati e 7 contravvenzioni al Codice della Strada per 888 euro. Controllate 531 persone, 125 delle quali gravate da precedenti di polizia. Sequestrati, a tre distinte persone complessivamente 0,6 grammi di hashish, 2,5 grammi di cocaina. I tre sono stati segnalati in Prefettura come assuntori. Controllati anche 143 “green pass” e v58 attività commerciali. Non sono state riscontrate violazioni