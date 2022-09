"Picchiata perché non riesco a rimanere incinta": allontanato il marito violento

Non riusciva a rimanere incinta. E per questo il marito l'avrebbe "punita".

Un incubo lungo almeno un anno, fatto di minacce e aggressioni, verbali e fisiche. Un crescendo di terrore e violenza, alimentato, secondo quanto ricostruito, da un abuso di alcol diventato sempre più frequente. A porre fine alla drammatica situazione, l'intervento degli uomini del commissariato di Assisi, dopo l'ennesimo episodio. Che risale allo scorso 20 settembre. Quando, secondo quanto ricostruito, l'uomo, 41 anni, avrebbe aggredito e picchiato la compagna. Inutile il suo tentativo di scappare in camera. L'uomo l'aveva raggiunta e, dopo averla spinta a terra, aveva ripreso a picchiarla, fino all'intervento del cugino di lei, che aveva posto fine al pestaggio in attesa dell'arrivo della polizia. Raccolto il racconto della donna, gli agenti hanno avviato le indagini che hanno portato la procura di Perugia a chiedere e ottenere una misura cautelare nei confronti del 41enne: non potrà avvicinarsi a casa e alla donna.