Il fine settimana romantico in agriturismo si trasforma in incubo: picchiata dal compagno

Il romantico fine settimana in agriturismo per festeggiare la fine dell’anno e l’arrivo di quello nuovo si trasforma in incubo per una donna, picchiata dal convivente.

L’imputato, un 48enne difeso dall’avvocato Michele Facci, è accusato di lesioni personali “perché durante il soggiorno” presso un agriturismo in provincia di Perugia, “al termine della cena e dopo aver fatto rientro in camera, in stato di ubriachezza, afferrava per i capelli la convivente, sbattendole contro il muro la testa” provocandole lesioni consistite in “trauma cranico con ferita superficiale della palpebra sinistra, distrazione del rachide cervicale”. Ferite giudicate guaribili in otto giorni dai medici dell’ospedale.

La Procura contesta anche l’aggravante di aver commesso il fatto, avvenuto il 31 dicembre del 2021, nei confronti di persona cui era legata da relazione affettiva.

La donna si è costituita parte civile tramite l’avvocato Maurita Lombardi.