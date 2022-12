Città di Castello, picchia la moglie e la manda in ospedale

Il Questore di Perugia ha emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di un uomo che, secondo la ricostruzione della polizia, avrebbe aggredito la moglie durante una lite. La donna il giorno dopo si è presentata all'ospedale di Città di Castello ed è stata sottoposta alle cure dei medici. La donna ha raccontato ai poliziotti di essere stata aggredita e che non era la prima volta. Ma, per timore, non ha voluto denunciare l'uomo.

I poliziotti hanno avviato le procedure e il Questore ha emesso un provvedimento di ammonimento "con il quale ha diffidato l’uomo dall’attuare azioni e/o comportamenti che possano pregiudicare l’incolumità fisica della moglie e continuare a ingenerare nella stessa una situazione di timore".