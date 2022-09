Picchia la moglie e la ferisce con un coltello ma riesce ad evitare il carcere

Picchia la moglie e la minaccia con un coltello, ma se la cava con la messa alla prova e sconta la pena.

L’uomo, un 44enne difeso dall’avvocato Andrea Galmacci, è finito sotto processo per lesioni aggravate “perché durante una violenta lite con la convivente l’aggrediva fisicamente colpendola al volto con un pugno, quindi, afferrato un coltello da cucina, la feriva all’avambraccio sinistro, con ciò procurandole lesini personali, in particolare una ferita da taglio sul polso sinistro e contusione allo zigomo destro e setto nasale”, così come risulta dal referto dell’equipaggio del 118 intervenuto sul posto.

L’aggravante contestata per aver commesso il fatto anche con l’uso dell’arma durante un litigio avvenuto il 1 gennaio del 2019.

L’imputato ha chiesto la messa alla prova e ha terminato il periodo di lavori utili che gli hanno consentito di evitare il carcere.