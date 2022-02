Picchia la moglie e la trascina per i capelli, marito violento sotto processo

Il matrimonio è finito e si litiga su tutto. All’ennesimo incontro chiarificatore scatta l’aggressione e poi il processo per lesioni aggravate a carico del marito per aver schiaffeggiato e trascinato per terra la moglie.

Sotto processo un uomo, difeso dall’avvocato Cesare Carini, “perché cagionava alla moglie non legalmente separata, lesioni personali consistite in lombalgia e gonalgia, giudicate guaribili in giorni 10” attraverso una condotta “consistita nell’avere colpito la stessa con uno schiaffo al volto e poi, afferratala dai capelli, averla trascinata, tanto da strapparle una ciocca degli stessi, infine gettandola in terra”.

La donna si è costituita parte civile con l’avvocato Pietro Migliosi.