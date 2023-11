"Dopo di me non dovevi fare sesso con altri uomini, pagami mille euro": condannato

“Mi avevi promesso che non avresti frequentato altri uomini dopo la nostra rottura”. Ex amante geloso finisce sotto processo e viene condannato per l’aggressione in un bar alla donna dopo la fine della relazione.

L’imputato, un 56enne difeso dall’avvocato Marica Sacconi, doveva rispondere dell’accusa di percosse “perché durante un breve incontro con l’ex amante” davanti a un locale pubblico “per parlare delle problematiche sorte al termine della loro relazione sentimentale” avrebbe percosso la donna, “stringendola per il collo” dopo il suo “rifiuto di versare una penale di 1.000 euro per non aver mantenuto la promessa di astenersi da rapporti sessuali o da relazioni con soggetti di sesso maschile” dopo la fine della relazione.

La donna, spaventata e dolorante, aveva chiesto aiuto ad un uomo che si trovava nel bar, allora, secondo la Procura di Perugia, l’aggressore si sarebbe avvicinato “all’orecchio della donna, minacciandolo di un male ingiusto con le seguenti parole: Ti spacco la faccia”.

I fatti sono avvenuti a Perugia nel dicembre del 2017. L’imputato è stato condannato dal giudice di pace a 1.200 euro di multa e al risarcimento della persona offesa, assistita dagli avvocati Giuliana Astarita e Cesare Carini. Il giudice monocratico del Tribunale penale di Perugia, in funzione di appello, ha confermato la condanna e il risarcimento.