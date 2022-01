Botte e umiliazioni perché la cena fa schifo, la Polizia mette fine al Natale di paura per mamma e figli

La cena fa schifo e la casa è tenuta male, la moglie è fastidiosa e i figli insopportabili. Ogni occasione o gesto era buono per scagliarsi contro la consorte e i due figli. Alla fine la Polizia è intervenuta, nel giorno di Natale, e ha messo fine alle violenze, arrestando un 51enne, marito e padre, per maltrattamenti in famiglia.

L'uomo ha fatto vivere un Natale di paura (i maltrattamenti sarebbero avvenuti anche in precedenza) alla donna e ai suoi due figli entrambi minorenni. Violenze verbali, psicologiche ma anche fisiche, continue umiliazioni per futili motivi come il poco ordine, una cena poco appetibile o qualsiasi altro pretesto utile all’uomo per potersi sentire legittimato a offendere, umiliare, schiaffeggiare e spintonare la propria moglie e i figli.

Proprio nel giorno di Natale avrebbe intimato alla donna di non tornare a casa se voleva continuare a vivere. Una minaccia seria, tanto che la donna e i figli si erano rifugiati presso l’abitazione di un’altra persona.

Dopo l’ennesimo episodio di violenza, uno dei due figli ha chiamato la Polizia di Stato, chiedendo aiuto e aspettando fuori di casa l’arrivo dei poliziotti. I quali lo hanno rassicurato e poi sono entrati nell'abitazione, trovando la donna e la figlia visibilmente terrorizzate, conj l'uomo in evidente stato di alterazione psico-fisica per abuso di alcol. Nell'abitazione un disastro di suppellettili infrante.

Gli agenti della Squadra Volante hanno affidato la madre e i suoi due figli alle cure dei personale sanitario dell’ospedale Santa Maria della Misericordia a causa delle lesioni riportate e hanno fermato l’uomo e avviato tutti gli accertamenti di rito.

L'uomo, un cittadino di origine balcanica di 51 anni è stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia e condotto presso il carcere di Perugia Capanne.