Pesta la figlia per strada e le spacca la clavicola a furia di botte

Gli agenti del Commissariato di Assisi ha notificato la misura del divieto di avvicinamento a un uomo di 59 anni indagato per il reato di lesioni personali gravi commesso ai danni della figlia.

Lo scorso 2 novembre, per futili motivi, l'uomo aveva aggredito la donna, insultandola e percuotendola. La vittima si era poi recata al Pronto soccorso dove le era stata diagnosticata la frattura della clavicola con lesioni giudicate guaribili in 25 giorni.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari in ordine al delitto contestato all'uomo, ha emesso l'ordinanza del divieto di avvicinamento, con obbligo di mantenere una distanza di almeno 200 metri e di non comunicare con la persona offesa.