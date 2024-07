Botte e minacce con il coltello per costringere la vittima a prelevare al bancomat: condannato

Picchia e rapina una persona fuori dal bar e la costringe a prelevare denaro allo sportello bancomat: condanna a 6 anni di reclusione e 2mila euro di multa.

È quanto stabilito dai giudici della Corte d’appello che hanno confermato la condanna per rapina aggravata dall’impiego di un coltello, di porto ingiustificato in luogo pubblico dell’arma e lesioni personali. Secondo l’accusa l’imputato “fuori da un bar” avrebbe aggredito la vittima e “sotto la minaccia di un coltello, intimava di consegnargli il denaro in suo possesso e la costringeva a recarsi presso la propria abitazione – dove la vittima veniva colpita con calci e pugni - per prelevare e consegnargli ulteriore denaro e preziosi, fino poi a costringerla, sempre sotto la minaccia del coltello, a recarsi al bancomat e prelevare del denaro del quale l’imputato si impossessava”.

La ricostruzione dei fatti, sulla base della denuncia della persona offesa, con il riscontro di alcuni testimoni e dei filmati delle telecamere di videosorveglianza del Comune e della banca, oltre al referto medico delle lesioni subite dalla vittima, confermano quanto già stabilito dal giudice di primo grado sull’episodio contestato all’imputato.