"Hai una storia con la corista del gruppo?" e lui la picchia: marito violento sotto processo

La moglie chiede al marito se ha una relazione con una corista del gruppo musicale e lui la picchia e la minaccia di morte.

L’uomo, difeso dall’avvocato Daniele Federici, è finito sotto processo per maltrattamenti in famiglia “perché, spesso in stato di alterazione da uso smodato di sostanze alcoliche, maltrattava la compagna convivente, con reiterate condotte di violenza, nonché atti di offesa e umiliazione idonei ad infliggere protratte sofferenze fisiche e morali alla stessa, imponendole un regime di vita vessatorio e insostenibile, tale da costringerla ad allontanarsi da casa per affidarsi ad un centro antiviolenza”.

La Procura di Perugia ha contestato all’uomo una lunga serie di comportamenti violenti e vessatori, compiuti a Corciano tra il 2016 e il 2017, a partire dal far credere alla donna “di poter ascoltare tutte le sue conversazioni intrattenute all’interno dell’abitazione” quando lui non era in casa, oppure nelle continue offese e “nello sminuirla dicendole che senza di lui non sarebbe stata capace di andare avanti” oppure “nell’aggredirla verbalmente, sbattendo per terra oggetti vari, durante le frequenti discussioni anche per futili motivi”.

Numerosi gli episodi di violenze fisiche, come le percosse “mentre si trovavano in auto, con gomitate al fianco sinistro e, dopo che la stessa tentava di scappare, nell’afferrarla per i capelli e nel colpirla con calci e pugni” o ancora come nel caso dell’aggressione scatenata dalla “richiesta di informazioni relative ad una presunta relazione con una donna del suo stesso gruppo musicale, con schiaffi e pugni sulla schiena e sulla testa, sputandole in volto e minacciandola di morte” dicendo che sarebbe andato a “prendere il fucile” per spararle. Per finire con un altro episodio nel corso del quale oltre ad aver colpito la donna “con pugni sulla schiena” le avrebbe stretto le “mani alla gola arrivando quasi a soffocarla”.