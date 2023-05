La cugina ha una storia con il suo fidanzato: processata per aver picchiato entrambi con una mazza da baseball

Una donna di 42 anni, difesa dall’avvocato Ilario Taddei, è finita davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia con l’accusa di minacce e lesioni.

L’imputata “nel manifestare il proprio disappunto in merito a una presunta relazione del fidanzato con la propria cugina” avrebbe detto alla parente “stai zitti, tua mamma è una put… siete dei falliti, la tua famiglia è fallita, tua madre fa l’elemosina, prima o poi ti ammazzo … non sono contenta fino a quando non ti vedo morta, prima o poi vi faccio fuori … vi ammazzo”.

La donna è accusata anche di aver colpito la cugina “con pugni, calci e poi con una mazza da baseball” procurando alla vittima lesioni consistite in “contusione periorbitaria sinistra, dorsalgia post-traumatica e mialgie diffuse”.

Sempre con la mazza da baseball, inoltre, avrebbe colpito il fidanzato procurandogli una cervicalgia post-traumatica e lombalgia post traumatica”. Entrambe le vittime dell’aggressione avevano riportato ferite giudicate guaribili in tre giorni.

I fatti sono avvenuti ad Assisi il 29 ottobre del 2017. Le due vittime si sono costituite parte civile tramite l’avvocato Eugenio Zaganelli.