Piazzetta Puletti, prosegue il brillante progetto di riqualificazione. Ma resta irrisolto il problema dei bagni

Quando la forma è sostanza. Piazza Puletti si configura secondo il brillante progetto di riqualificazione. Assume, dunque, la fisionomia voluta e perseguita. Ma resta il problema dei bagni: indecenti, fuori norma, inutilizzabili. Intanto sono stati colmati i riquadri cementizi fra le cortine in mattoni. È stata murata la striscia di riguardo in trani al limite con la curva che porta verso via degli Scortici. C’è ora da rimontare gli storici colonnini liberty dissuasori. Il segnale con l’intestazione toponomastica è stato reso visibile dall’accesso senza impattarlo con la sua presenza.

Restano da rifinire le aiuolette laterali. A breve verrà ricollocata la canellina spostata verso il limite con la zona sportiva, ossia il campetto da basket. Sarà certamente più utile in prossimità del luogo dove tanti giovani, italiani e stranieri, sgambano tirando di cesto. Infine – nella zona ex canellina ed edicola – ci sono da collocare le colonnine di ricarica per le bici elettriche. Sono state consegnate e vanno solo montate. Una sola domanda è quella relativa ai bagni. Questione che definire “critica” è un eufemismo. Ci si chiede se sia stata prevista una loro indispensabile riqualificazione. Come si ricorderà, qualche anno fa vennero completamente rifatti.

Ma qualche distratto prese male le misure riquadrando aperture insufficienti al passaggio di una carrozzina per disabili. Roba da incapacità manifesta e da denuncia per danni a carico degli incauti progettisti. Col risultato – risibile e assurdo – che quelle strutture furono chiuse per tutti. Summum ius, summa iniuria. Insomma: dato che i disabili non potevano usarli, non li si è fatti utilizzare nemmeno ai normodotati. Tutti uguali… nel disagio!

Nel frattempo i bagni sono degradati, divenuti tane di topi e pantegane. Porte metalliche con buchi e ruggine, aspetto deprecabile. Si chiede al Comune: come pensa di rimediare? È possibile lasciare utenti del giardino, campetto, piazzetta senza servizi? Meditate, amministratori! Mettetevi una mano sulla coscienza, attivate il cervello e decidete secondo buon senso. Attediamo riposte. Sperabilmente… ragionevoli.