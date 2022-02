INVIATO CITTADINO Gazebo in piazza Lupattelli, il dibattito resta aperto: "bella la città museo... ma se porta degrado e chiusure non ha senso"

Opinioni discordi su quella scalinata coi gazebo in piazza Lupattelli. C’è chi parla di sfregio. Ma la città museo – dice qualcuno – porta solo crisi economica e degrado. Il rione di Porta Sant’Angelo sta riprendendo i giri sia in senso culturale che commerciale, anche per effetto delle buone frequentazioni attirate dalle numerose iniziative in atto. A proposito di degrado, ne sa qualcosa Michele Radicchia, cuoco di quel locale recentemente riaperto [INVIATO CITTADINO Corso Garibaldi, nuovo ristorante in arrivo (perugiatoday.it)], dopo la crisi da covid che ha indotto i precedenti titolari alla chiusura. Michele fu anche vittima di un’aggressione di cui porta ancora i segni. Subì colpi e ferite (inferte con bottigliate in testa), in via dei Pellari, da parte di un gruppo di spacciatori che aveva ardito denunciare. Ora Michele è impegnato anche nella nuova gestione.

Dopo alcuni interventi di ampliamento all’interno, il locale ha deciso di aprirsi all’esterno. Realizzando una serie di eleganti gazebo sulla scalinata di piazza Lupattelli. Quelle strutture sono riscaldate, dotate di wi-fi, impreziosite da riproduzioni di Perugia. Il pubblico risponde con un certo interesse. Ultima novità alla sede interna: una lapide che riporta un pensiero di Murat “Qui non si muore”. È la mitica frase pronunciata nel 1811 dal belvedere di San Costabile da Gioacchino Murat in visita al Borgo Medievale di Castellabate. Il re di Napoli si innamorò di questo posto d’incanto, grazie ai bellissimi scenari e all’aria salubre. La frase, apparentemente sibillina, si lega a un brand della precedente gestione che recitava “Qui o si fa la brace… o si muore”, in riferimento al fatto che fosse una braceria e che si chiamasse Camino Garibaldi.

Insomma: anche questo esercizio contribuisce al rilancio della zona che sta recuperando vivacità, grazie alle tante attività legate alla ristorazione. Così le buone frequentazioni scacciano le cattive e stendono un velo sopra la malfamata attività di spaccio che caratterizzava il rione. Specialmente in ripresa economica e presenze sul tratto di Lungara fra piazza Grimana e piazza Lupattelli, dove appunto è stata realizzata la struttura in parola. Naturalmente, i pareri sulla congruità o meno di quelle costruzioni (provvisorie e rimovibili) possono divergere. Noi ci imitiamo a riferirne l’esistenza e a proporne l’immagine.