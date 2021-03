Piazza Grimana, vede i poliziotti ed estrae un coltello: arrestato e rinchiuso in carcere

L'uomo è stato bloccato dagli agenti con un coltello in mano. Per lui è stata disposta la custodia cautelare in carcere

E' stato convalidato l'arresto del 38enne arrestato dalla polizia di Perugia in piazza Grimana. L'uomo è stato bloccato dagli agenti con un coltello in mano. Per lui è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

In casa del 38enne gli agenti hanno trovato anche un tirapugni e diversi oggetti per il consumo di droga.

Il cittadino tunisino, irregolare sul territorio nazionale, è stato fermato in corso Garibaldi insieme a un connazionale di 24 anni. Inseguito fino a piazza Grimana e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e alla denuncia per il possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Per il 38enne e il 24enne sono state attivate per entrambi le pratiche per l’espulsione.