La nuova Piazza del Melo diventa la casa dei giovani: atelier dell'arte, sala musicale, laboratori digitali e inclusione

Una piazza recuperata dal degrado e dallo spettro della criminalità ma soprattutto una piazza che è stata consegnata, con i giusti strumenti, ai giovani in particolare ma anche a tutti i cittadini per farla vivere tutta l'anno. Questo luogo "trasformato" è Piazza del Melo a pochi metri da Palazzo Gallenga e l'Arco Etrusco e poco distante anche dal quartiere di Porta Pesa. Dopo eventi pilota, recupero dei locali, messa disposizione di strumenti digitali e musicali... ora Piazza del Melo si può tranquillamente chiamare la "Piazza della Musica, dell'Arte e della Cultura per l’Inclusione Sociale” a Perugia, un luogo in pieno centro storico dedicato alla socialità e alla cultura, con spazi aperti al pubblico quotidianamente.

E' stato presentato Il nuovo progetto “S.W.I.T.C.H. O.N”, letteralmente “accendere” una piazza a beneficio della collettività, progetto nato dalla partnership tra Comune di Perugia, Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore (AUCMA) e la Roghers Staff APS, due delle realtà più longeve nella promozione dell'arte e della cultura nel territorio, con il sostegno della

Fondazione Perugia. Presenti alla conferenza il sindaco Andrea Romizi, il vice sindaco Gianluca Tuteri, l’assessore allo sviluppo economico Gabriele Giottoli, Daniele Moretti della Fondazione Perugia; Aimone Romizi ed Andrea Mancini, rispettivamente presidente e vice presidente Roghers Staff APS; Lucia Fiumi e Gianluca Liberali di AUCMA.

Il progetto è già partito con alcuni eventi “preliminari” nel corso dei mesi estivi: a partire da luglio, per un weekend al mese, piazza del Melo si è trasformata in un palcoscenico con musicisti di vari generi e sessioni di live painting, oltre a spettacoli distand-up comedy, con comici professionisti e non, che sono stati l’occasione per cominciare a scoprire il potenziale di una delle terrazze panoramiche più belle della città, in passato poca utilizzata ma ora sempre più “piazza dei giovani”. Secondo importante tassello già in atto: il progeto Ottavo segno, punto di accoglienza psicologica gratuito con professioniste della Usl Umbria 1 rivolto ai giovani tra 14 e 30 anni e il centro d'ascolto per contrastare l’incidentalità stradale, l’abuso di alcol e droghe.

Il vice-sindaco Tuteri ha annunciato altri dettagli del progetto “piazza del Melo, piazza dei giovani”: in sala San Tommaso si aprirà una scuola di musica gratuita per consentire ai ragazzi di imparare a suonare strumenti; la stessa inoltre sarà area dove i musicisti potranno esercitarsi. Grazie ad Urban Act, inoltre, sono previsti fondi per realizzare un “media social hub” ove i giovani potranno costruire progetti; una soluzione che consentirà di capovolgere il paradigma tradizionale: le politiche giovanili non verranno più calate dall’alto, ma le dovranno creare gli stessi giovani, dando sfogo alle progettualità ed alla fantasia. Nella piazza vi sarà anche un atelier dove gli artisti potranno esporre le loro opere. Oltre agli eventi di intrattenimento, nell’ambito del progetto sono già stati avviati tirocini di formazione per gli studenti dell'Università di Perugia e dell'Università degli Stranieri di Perugia nell’ambito della comunicazione digitale.

L'assesore Gabriele Giottoli ha espresso soddisfazione per il compimento di un progetto partito da tempo con l’obiettivo di recuperare uno spazio importante della città. Ciò è quanto l’Amministrazione sta cercando di fare anche altrove (si pensi alle feste di quartiere) per far vivere aree della città riconquistandole alla socialità edall’ aggregazione. “Ciò in piazza del Melo sta avvenendo benissimo grazie al lavoro di uno staff affiatato e lungimirante. L’auspicio è che questo metodo virtuoso del fare rete partendo dal basso possa essere esportato anche altrove, perché abbiamo sempre più il bisogno di mettere al centro le persone”.

Importante il ruolo della Fondazione Perugia: "Abbiamo sostenuto un progetto non facile da realizzare ma che apre le porte ad alcune sfide: promuovere la cultura, recuperare spazi “emarginati”, favorire l’integrazione tra generazioni, creare una rete tra le istituzioni. Ecco spiegati i motivi per cui la fondazione ha deciso di finanziarlo con risorse significative pari a 240mila euro".

L'evento di questa mattina si chiuso con il ringraziamento del sindacoche è andato agli uffici comunali ed agli assessori Tuteri e Giottoli per essersi spesi in prima persona per il bene della città, coltivando una genuina partecipazione con l’obiettivo di “pescare” i migliori talenti. “Spero davvero che la piazza possa tornare a splendere e ad accendersi grazie al protagonismo dei nostri giovani che tanto hanno da imparare, ma tantissimo da dare. Meglio ancora se in condivisione, perché la chiusura e le gelosie non portano da nessuna parte”.