Piazza del Bacio, per accedere in sicurezza lo skate park... sì agli impianti semafori a chiamata

Approvato dal Consiglio a maggioranza l'ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Fratelli D’Italia e dal consigliere Massimo Pici

del gruppo consiliare Perugia Civica, su “Piazza del Bacio, richiesta di istallazione impianti semaforici a chiamata”. In particolare, nell’atto, illustrato dal capogruppo FdI Michele Nannarone, si impegna l’amministrazione a installare, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali adiacenti alla pista da skate e all’area verde di Piazza del Bacio, che insistono all’incrocio tra via Mario Angeloni e via Cortonese, due impianti semaforici a chiamata per consentire piena sicurezza nell'attraversamento del tratto stradale ai cittadini e ai fruitori della Piazza.

La nuova pista da skate, realizzata in piazza del bacio grazie al bando Periferie e Agenda Urbana ha riscosso un grande successo tra i frequentatori più giovani e le loro famiglie, che –grazie anche alla riqualificazione dell’adiacente area verde- hanno riscoperto un luogo dove praticare liberamente e in sicurezza attività sportiva e trascorrere piacevoli momenti di socialità, con un indubbio vantaggio all’intero quartiere di Fontivegge.

“Mentre l’ingresso principale all’area Skate è garantito da un nuovo viale che si ricollega in sicurezza alla piazza –spiegano i consiglieri- il passaggio delle persone dalla pista verso le attività che insistono sul lato destro di via Mario Angeloni è garantito da un doppio attraversamento pedonale, che da solo, per le note criticità di percorrenza che il tratto di strada presenta, soprattutto per la mole e la velocità dei veicoli che quotidianamente la percorrono, non garantisce un transito pienamente sicuro.”

Per questo, propongono di risolvere la criticità, a tutela soprattutto dell’utenza più giovane che maggiormente usufruisce dell’attraversamento procedendo all'39;installazione di 2 semafori con plc, (o a logica programmabile) ovvero 2 semafori pedonali progettati per consentire il passaggio ai pedoni sulle strisce mediante un sistema a chiamata, a ciascuna delle estremità della carreggiata.

L’assessore alla viabilità Luca Merli ha riferito che il problema è ben noto all’Amministrazione; lo stesso, grazie alle soluzioni proposte nell’odg e con l’emendamento, potrà essere sicuramente mitigato. Sappiamo – ha detto Merli – che via Mario Angeloni è una delle vie più trafficate della città e che, in particolare, il punto segnalato nell’odg è tra i più insidiosi soprattutto per i pedoni. Ben venga quindi il semaforo a chiamata, tanto più se ivi posizionato spostando più indietro l’impianto oggi esistente nei pressi del deposito delle Poste, in quando poco utilizzato. Ciò infatti contribuirebbe ad aumentare la sicurezza per i pedoni, ma senza determinare un ulteriore rallentamento del

traffico veicolare.