"Fatevi i fatti vostri...": rompe una bottiglia di birra e minaccia gli agenti che erano intervenuti per fermare una lite

Ha spaccato una bottiglia di birra e poi si è rivolto con la stessa, con fare minaccioso, agli agenti della Polizia Municipale. Per alcuni minuti ha fronteggiato le forze dell'ordine minacciandole: poi ha capito che la situazione poteva solo peggiorare ed ha deciso di gettare via la bottiglie di birra, trasformata in un'arma vera e propria, consegnandosi alla Municipale del Nucleo Decoro di Fontivegge. Protagonista un italiano, con diversi precedenti, che è stato denunciato ma a piede libero. La Municipale stava controllando Piazza del Bacio, per prevenire eventuali giri di spaccio, quando ha sentito delle grida e visto un gruppetto di uomini che si stava fronteggiando. Per evitare la rissa è scattato l'intervento. L'unico a reagire in maniera violenta è stato l'italiano pregiudicato che aveva già in mano una bottiglia di birra.