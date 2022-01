Blitz in piazza del Bacio di Polizia, Asl e Municipale: scoperto covo per irregolari e droga. Merli: "Sicurezza resta priorità"

Un importante blitz congiunto (Volanti, Polizia Stradale e Polizia Locale) è stato portato a termine questa mattina in piazza del Bacio, a Fontivegge. Preso di mira dalle forze dell'ordine un appartamento, più volte segnalato da alcuni residenti, che sarebbe stato utilizzato come covo da clandestini e pregiudicati. Nel locale sono stati fermati e individuati 5 persone, tutte di nazionalità stranieria, con precedenti penali - per spaccio, in prevalenza - alcuni dei quali irregolari in Italia. La loro posizione è ora al vaglio anche degli ufficio per l'immigrazione per eventuali espulsioni immediate o tramite Centro di permanenza.

Non si ha certezza sul ritrovamento di sostante stupefacenti, ma secondo alcune fonti autorevoli (ma ufficiose) l'appartamento sarebbe stato utilizzato anche come luogo sicuro dove confenzionare dosi di droga da immettere sul mercato di Fontivegge. Da qui la presenza di materiale di norma utilizzato per trattamento e confezionamento di stupefacenti. Oltre alle forze dell'ordine anche il personale dell'Asl sul posto per verificare condizioni igieniche che non sarebbero state delle migliori e non si esclude un obbligo di bonifica.

Rischia grosso anche il proprietario dell'alloggio che sarà soggetto a verifica sul motivo della presenza di questi irregolari e pregiudicati. Sul posto l’assessore alla sicurezza Luca Merli che ha seguito passo dopo passo il blitz informando anche il sindaco Romizi: "Altra importante operazione alle prime ore di questa mattina a Fontivegge. Una operazione concertata e a 360 gradi dopo le segnalazioni di cittadini. La sicurezza di Fontivegge era e resta un nostro obiettivo. Un grazie particolare alla Questura di Perugia e alla nostra Polizia Locale".