Risse e disordini nel locale e poi fuori in piazza: il pugno duro del Questore, locale chiuso ed espulsioni

Chiusura per 30 giorni di un locale in Piazza del Bacio dopo che una violenta rissa iniziata nel locale che si è spostata all'esterno. I disordini hanno generato una grande preoccupazione e allarme sociale tra i cittadini e i residenti della zona.



"In considerazione della contingente situazione di pericolo che l’episodio ha provocato per il mantenimento dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica ed al fine di tutelare tutti coloro che sono soliti frequentare quei luoghi ed evitare che possano diventare teatro di nuovi episodi analoghi, il Questore di Perugia ha adottato il già menzionato provvedimento, disponendo l’immediata chiusura del pubblico esercizio per un periodo di 30 giorni". Oltre a questo provvedimento relativo alla rissa, è stato identificato ed espulso un cittadino nigeriano, classe 1990, irregolare sul territorio nazionale, che è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza e Rimpatrio di Brindisi, in attesa della sua definitiva espulsione dallo Stato.