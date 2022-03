Rubano l'elettricità e allestiscono una piantagione di marijuana. Blitz della polizia di Perugia in una casa a Marsciano, in manette un 54enne italiano con diversi precedenti ed un 21enne di nazionalità rumena per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e furto aggravato di energia elettrica.

Gli agenti della Mobile, nel corso della perquisizione, hanno trovato quattro serre con 230 piante di marjuana. I poliziotti hanno accertato anche che l’impianto elettrico - che serviva entrambe le unità immobiliari - era alimentato attraverso un allaccio abusivo alla rete elettrica.

Nel corso dei controlli sono stati sequestrati anche 5,6 chili di erba e 11.810 euro in contanti. I due arrestati, colti sul fatto mentre curavano la piantagione di marijuana, sono stati rinchiusi nel carcere di Capanne.