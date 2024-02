Il cane "ruba" la telecamera installata dai Carabinieri per controllare la piantagione di marijuana

Coltivano cannabis nell’orto della fattoria didattica, i Carabinieri li riprendono con delle telecamere nascoste e finiscono sotto processo. In tribunale, però, madre e figlio, difesi dall’avvocato Vincenzo Maccarone, vengono prosciolti dal giudice per l’udienza preliminare.

I due erano accusati di avere “in concorso tra loro presso i terreni di proprietà della fattoria didattica” nell’Eugubino, coltivato “piante di cannabis contenute in cinque vasi oltre ad altre tre piante presso la stessa fattoria didattica”.

I Carabinieri avevano avviato un’indagine e piazzato una telecamera per filmare le operazioni svolte dai due nella coltivazione. Il cane, come nella peggiore delle scuse al professore per non aver fatto i compiti, aveva trovato la telecamera e l’aveva strappata, portandola in casa. Per i due era scattata anche l’accusa di furto aggravato perché, sempre “in concorso tra loro e al fine di procurarsi un ingiusto profitto sottraevano e si impossessavano della fotocellula installata dai militari del Nucleo carabinieri forestali di Valfabbrica”.

Nel corso dell’udienza preliminare, dopo aver scelto il rito abbreviato, madre e figlio sono stati prosciolti dall’accusa di aver coltivato la marijuana in quanto era destinata ad un uso personale, mentre per il furto della telecamera il fatto non sussiste in quanto non è provato che siano stati loro a rimuoverla.