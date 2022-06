Controlli su strada a Perugia e provincia: in 7 giorni raffica di multe per velocità, patenti ritirate e mezzi sequestrati

Nell’ultima settimana, anche in vista dell’inizio delle prime partenze per le vacanze, l’attività della Polizia Stradale è stata intensificata per garantire la sicurezza della circolazione e degli automobilisti dopo l'aumento dei flussi di traffico. Oltre 70 pattuglie in servizio h24 che hanno monitorato sistematicamente le strade principali di Perugia e provincia. Il bilancio: oltre 230 veicoli ed oltre 300 persone. 200 le infrazioni elevat: delle quali 90 a mezzi pesanti e oltre 40 per eccesso di velocità. Sono state ritirate 6 patenti, decurtati complessivamente oltre 180 punti e 9 i veicoli sottoposti.