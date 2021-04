Strade sicure, il piano comunale riparte. Numerini: "Primi interventi da maggio". Il fondo a disposizione

Il piano strade 2021 per Perugia prevede in investimento complessivo di 5 milioni di euro. L'annuncio è stato fatto direttamente dall'assessore ai lavori pubblici Otello Numerini in sede di commissione bilancio. Il fondo a disposizione per i lavori è stato composto da risorse passate inutilizzate nel 2020 a causa del blocco per pandemia - 2 milioni -, i 2milioni 600mila euro previsti per l'anno in corso a questi si aggiunge l’intervento sulla rotatoria di Lacugnano per altri 400mila euro. “Ad oggi - ha precisato l’assessore - sono state espletate le gare relative ai 2 milioni dello scorso anno e nel mese di maggio partiremo con le prime strade, quindi una volta approvato il bilancio di previsione si potrà procedere con le altre gare relative ai 2,6 milioni del 2021". Rispetto a mettere mano ai marciapiedi Numerini ha spiegato che c'è un preciso impegno dell’amministrazione di procedere entro l’anno.